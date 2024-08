Trovato senza vita in casa: era morto da 15 giorni

Trovato morto in casa a San Giorgio su Legnano.

Era morto nella sua abitazione da 15 giorni. E’ la macabra scoperta fatta la mattina di oggi, giovedì 29 agosto 2024, a San Giorgio su Legnano.

Erano circa le 12.30 quando una vicina di casa ha lanciato l'allarme: l'uomo che viveva accanto a lei non si vedeva dal 14 agosto. E si sentiva un odore nauseabondo. Così è stato lanciato l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme ai Vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la porta trovando l'uomo, 68 anni, ormai senza vita.

Il sangiorgese, morto per cause naturali, viveva da solo.