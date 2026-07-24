Il 25enne era un volto noto in città per i suoi impegni nella banda cittadina e nella società di tennistavolo dove aveva giocato per anni in passato

Una vera e propria tragedia ha scosso le comunità di Nerviano e di Saronno. Christian Noviello, 25enne è stato trovato purtroppo senza vita nella sua abitazione di Nerviano nella mattinata di ieri, giovedì 23 luglio.

Trovato privo di vita in casa, Nerviano piange Christian Coviello

Una notizia che ha colpito profondamente la città, in quanto il giovane era un volto noto e conosciuto. Noviello aveva per anni giocato nell’Asd Nerviano Tennitavolo e suonava inoltre nel Corpo Musicale cittadino.

Il cordoglio del tennistavolo nervianese

Proprio la società sportiva nervianese lo ha ricordato con un breve messaggio postato sui canali social:

“Il gruppo del Nerviano Tennistavolo esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Christian Noviello, nostro amico ed ex atleta cresciuto nella nostra compagine sin da quando era giovanissimo. L’intera Società si stringe attorno al dolore della famiglia ed in particolar modo al fratello Nicholas che abbracciamo fortemente tutti noi”.

Colpita anche la comunità di Saronno dove il 25enne giocava attualmente a tennis tavolo nella società Asd Tennistavolo Saronno. Un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Noviello è stato pubblicato anche dalla federazione lombarda Tennistavolo:

“Il Comitato Regionale FITeT Lombardia esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Noviello, atleta dell’ASD Tennistavolo Saronno, venuto a mancare a soli 23 anni. In questo momento di immenso dolore, il Presidente Marcello Cicchitti, il vice Presidente Giovanni Palazzoli, il Consiglio Regionale e tutto il movimento pongistico lombardo si stringono con affetto alla famiglia di Christian, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutta la società ASD Tennistavolo Saronno, esprimendo le più sentite condoglianze”.

Disposta l’autopsia

Ancora da chiarire le cause del decesso. Gli inquirenti hanno infatti disposto l’esame autoptico sul corpo del ragazzo, che aiuterà così a far luce sulla vicenda.