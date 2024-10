Trovato nel bagno della sala slot ad assumere eroina; e ai Carabinieri consegna i soldi rubati poco prima

Trovato nel bagno di una sala slot di Rescaldina ad assumere droga, poi consegna il bottino di un furto commesso poco prima in un autolavaggio: denunciato.

Trovato nei bagni a consumare eroina

I Carabinieri lo hanno trovato nel bagno di una sala slot di Rescaldina mentre stava assumendo droga, eroina per la precisione. Altra droga l'aveva a casa e parte l'ha consegnata lui stesso ai militari. E' quanto successo nella serata di domenica 27 ottobre 2024, quando i Carabinieri della Stazione di Rescaldina hanno denunciato in stato di libertà per resistenza e pubblico ufficiale e furto con destrezza un un 27enne di Rescaldina. Celibe e nullafacente, intorno alle 22, l'uomo era stato sorpreso dai militari all'interno dei servizi igienici di una sala giochi lungo la Saronnese mentre stava consumando della sostanza stupefacente, eroina per l'esattezza. Gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato ma il 27enne ha cercato più volte di divincolarsi. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,56 grammi di cocaina e di 0,95 grammi di eroina.

In casa niente droga.. ma lui consegna i soldi appena rubati

Così i Carabinieri sono andati a dare un'occhiata anche nell'abitazione del rescaldinese: di droga i militari non ne hanno trovata ma è stato il 27enne stesso invece a consegnare ai militari - spontaneamente - un pacchetto di fazzoletti contenente banconote di valuta estera che il rescaldinese ha ammesso di essere il provento di un furto con destrezza da lui compiuto poco prima in un autolavaggio che si trova sempre a Rescaldina e sempre lungo la Saronnese.