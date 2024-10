Nuovi controlli anti droga ad Abbiategrasso

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti , soprattutto nelle aree ritenute più a rischio in città , da parte dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso che, tramite la Polizia Locale, sta portando avanti una serie di controlli, finalizzati al presidio del territorio.

Sotto la lente delle forze dell’ordine

In particolare, nel pomeriggio di venerdì scorso, 25 ottobre 2024, un’osservazione speciale è stata rivolta ai complessi residenziali di via Vivaldi e di via Boccherini, zona già attenzionata da parte dell’Amministrazione di Abbiategrasso e dalla Polizia locale, sia in relazione ai numerosi accessi abusivi negli appartamenti, sia con riferimento a diversi rinvenimenti di sostanze stupefacenti.

Stazione punto sensibile

Altro punto sensibile, dove sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di stupefacente abbandonato, è quello adiacente la stazione ferroviaria, ispezionato con puntuale cura da parte degli agenti. In questo caso la sostanza abbandonata, gettata evidentemente per sfuggire alle perquisizioni, veniva sequestrata e messa a disposizione dell’autorità Amministrativa competente . In seconda battuta, venivano effettuati dei controlli mirati lungo viale Mazzini nelle aree antistanti i pubblici esercizi e nel parco di via Tommaso Grossi; in questo caso si tratta di aree spesso segnalate dai cittadini come luoghi di spaccio tra i giovani, ma nel caso di venerdì il sopralluogo ha dato esito negativo.

“Per quello che compete il nostro operato, l’attenzione al tema del contrasto allo spaccio rimane sempre alta – commenta l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – questo al fine di un miglioramento della sicurezza su tutto il territorio cittadino”.