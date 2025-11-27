Il dottor Giuseppe Giuliani è stato trovato morto all’interno del suo ambulatorio di Saronno: il dottore era residente a Garbagnate Milanese e era direttore del dipartimento di Medicina dell’Asst di Rho.

Trovato morto nel suo ambulatorio il dottor Giuliani

Il corpo del noto medico, classe 1965, è stato trovato in via Vecchia per Solaro: il dottore Giuliani era Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio dell’ASST-Rhodense dal 2011 a tutt’oggi. Attualmente era anche Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici dell’ASST-Rhodense.

Ancora mistero sulle cause del decesso del noto professionista.