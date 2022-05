Trovato morto lungo la statale: è omicidio

VANZAGHELLO

Il corpo del giovane era stato notato questa mattina lungo la Ss336, in corso i rilievi della Scientifica della Polizia: sarebbe stato ucciso

Trovato morto lungo la Ss336 a Vanzaghello: il giovane è stato ucciso.

Trovato morto a bordo strada, è omicidio

Tutto porta all'omicidio. Il caso è quello del giovane trovato senza vita la mattina di oggi, sabato 7 maggio 2022, nel tratto della Ss336 che conduce a Vanzaghello. In questi momenti sono in corso i rilievi da parte della Scientifica della Polizia Stradale, che sta conducendo le indagini. I fatti accertati sono che si tratta del corpo di una persona con meno di 30 anni, di nazionalità marocchina, trovata senza vita e con una contusione sul lato destro del viso. La Polstrada smentisce che il cadavere sia stato trovato con le gambe rotte e con segni di bruciatura di sigaretta. Le indagini proseguono serrate: sicuramente esclusa la possibilità di un incidente (come quella di un pirata della strada che avrebbe lasciato l'uomo agonizzante a lato della strada) e tutto porta a considerare che si tratti di omicidio.

La scoperta all'alba

Era l'alba di stamattina quando alcuni automobilisti, passando per la statale, avevano notato quel corpo riverso a terra in una piazzetta. Un cadavere che mostrava il torso nudo e indossava unicamente dei pantaloni. Sul corpo nessun documento.

LE FOTO: