Trovato in possesso di eroina: la Polizia Locale gli ritira la patente

La Polizia Locale di Nosate ha fermato e controllato un uomo: trovato in possesso di eroina, gli è stata sequestrata la droga e ritirata la patente.

Trovato in possesso di eroina: ritirata la patente

I poliziotti locali del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno individuato e fermato nella scorsa mattinata un soggetto italiano dedito alle cessione e all’uso di sostanze stupefacenti all’interno di un’area boschiva del Comune di Nosate.

Dopo qualche servizio di osservazione in cui avevano già individuato il mezzo, solito appartarsi su una stradina sterrata sopra il cimitero hanno atteso che questo si fermasse per coglierlo sul fatto.

Il soggetto, di nazionalità italiana, con svariati precedenti penali e di polizia, colto sul fatto dagli operanti seppur cercava di dissimulare in un primo momento la sua posizione, veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina, occultata in un apposito vano all’interno dell’abitacolo del proprio autoveicolo. Accompagnato presso il locale Comando, veniva sequestrato lo stupefacente e gli veniva ritirata la patente di guida.

I commenti del sindaco e della Polizia Locale

"Massima attenzione da parte della nostra Polizia locale sul territorio di Nosate e nello specifico anche nelle aree boschive. I controlli costanti servono a prevenire ed impedire situazioni che possono ledere la sicurezza dei cittadini - queste le parole del Sindaco di Nosate Roberto Cattaneo, che ha poi proseguito - E’ così, che nella scorsa giornata gli agenti del Comando di Castano Primo e Nosate hanno fermato un pregiudicato in possesso di stupefacenti e gli hanno anche ritirato la patente. Ringrazio la Polizia locale che monitora, tutela ed è sempre attenta nel nostro territorio".

“E’ importante porre attenzione a tutti quei fenomeni di illegalità che potrebbero attecchire sul territorio, una Città sicura passa anche per controlli specifici anche nelle aree extraurbane", queste le parole dell’Ufficio di PL.