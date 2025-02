Trovato in auto drogato, dà in escandescenza: bloccato e denunciato

Trovato in auto drogato, dà in escandescenza: è successo sul Sempione al confine tra Nerviano e Pogliano Milanese.

Trovato in auto drogato, dà in escandescenza

La sua auto era ferma sul ciglio della strada, lui con la testa appoggiata al vetro. Così i Carabinieri della Stazione di Nerviano hanno notato un 28enne, di Ceriano Laghetto, immobile nella sua vettura lungo il Sempione, al confine tra Nerviano e Pogliano Milanese. Pareva che il giovane stesse dormendo, in realtà era sotto l'effetto di droga. Quando si è accorto della presenza dei militari ha iniziato a dare in escandescenza, gridando che i Carabinieri erano lì per fargli del male, iniziando a dimenarsi e inveire.

La denuncia e le indagini sulla droga assunta

Portato in caserma, il 28enne ha alternato momenti di calma (come se fosse addormentato) ad altri in cui tornava ad essere agitatissimo. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in ospedale: l'uomo era sicuramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, molto probabilmente di natura sintetica e non è escluso che possa trattarsi di ecstasy o del temibile Fentanyl. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.