Trovato il cadavere quasi mummificato di un uomo: è successo a Legnano.

Trovato un cadavere quasi mummificato

E’ stato colto da un malore mentre si trovava nel suo appartamento ma il suo corpo è stato trovato circa 20 giorni dopo, con il corpo quasi mummificato. E’ quanto successo nei giorni scorsi a Legnano. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che da qualche tempo non vedevano più quell’uomo, 50 anni, italiano e che viveva senza parenti in una palazzina di via Giordano Bruno.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco: loro ad aprire la porta e ha trovare l’uomo, che giaceva nel suo letto. La morte, per cause naturali, risalirebbe come detto a circa 20 giorni prima del ritrovamento. Il corpo era pre mummificato.