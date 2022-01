Trovato il cadavere di un 50enne: le Forze dell'ordine indagano

Al confine con Milano

E' stato ritrovato questa mattina, 26 gennaio 2022, il cadavere di un uomo di 50 anni in via Belgioioso al confine fra Rho, Baranzate e Milano.

Il ritrovamento del cadavere

Sono ancora da chiarire le cause del decesso di un uomo di 50 trovato in un prato a pochi metri dal tratto autostradale dell'A8 e via Cristina Belgioioso fra il quartiere Vialba e il Comune di Baranzate. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. A terra una persona di colore che al momento non è stata ancora identificata.