Trovato e portato in carcere: aveva commesso minacce, ricettazione e guida sotto effetto di droghe

Trovato e portato in carcere, nei guai un 41enne di Robecchetto con Induno.

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati da lui e l'hanno portato in carcere. E' quanto successo nei giorni scorsi a Robecchetto con Induno. E' qui che i militari hanno rintracciato un 41enne, italiano, residente in paese nei confronti del quale era stato emesso un ordine di carcerazione per pena definitiva.

I reati commessi

L'uomo doveva infatti scontare tre anni e 8 mesi per cumulo pena a seguito del reato di minacce commesso nel 2016 a Casorezzo e per quello di ricettazione, reato stavolta commesso a Busto Garolfo nel 2019. Ma non solo: il 41enne doveva rispondere anche del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti commesso a Gallarate nel 2023. Rintracciato, è stato condotto in carcere