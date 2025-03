Trovato con l'anestetico da dentista in auto: denunciato

Anestetico da dentista in auto senza darne spiegazioni, bloccato a Cerro Maggiore: denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri l'hanno fermato per un controllo, scoprendo che nella sua auto teneva dell'anestetico da dentista. Il motivo? Davanti ai militari l'uomo non ha dato spiegazioni. E' quanto accaduto la sera di mercoledì a Cerro Maggiore. Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un controllo quando hanno intimato l'alta a una vettura che stava sopraggiungendo. Al volante vi era un 62enne di Legnano, a bordo aveva 18 confezioni di medicinale anestetico non di libera vendita e per uso specialistico odontoiatrico. Quando i Carabinieri hanno chiesto all'uomo perchè avesse quel medicinale, il 62enne non ha dato spiegazioni: non ha detto nulla riguarda la provenienza del farmaco così come non ne aveva i titoli per il possesso nè l'autorizzazione per il trasporto.

La denuncia

Per l'uomo è scattata così la denuncia in stato di libertà per ricettazione.