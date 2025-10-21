Trovato a terra ferito alla testa: “In cinque mi hanno picchiato e rapinato”

Trovato a terra ferito nella zona della stazione ferroviaria di Parabiago: “Mi hanno picchiato e rapinato”.

Trovato a terra ferito

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto lo hanno trovato a terra, con una ferita alla testa molto probabilmente causata da un corpo contundente. E’ quanto accaduto nella notte di lunedì 20 ottobre 2025 nella zona di via Butti, alle spalle della stazione ferroviaria di Parabiago. E’ qui che un 38enne, marocchino e residente in città, è stato infatti trovato dall’ambulanza del 118 invitata lungo la via. Inizialmente l’uomo non ha voluto raccontare cosa gli fosse successo.

Il racconto

Ma una volta portato in ospedale, la ferita non era comunque grave, ai Carabinieri ha raccontato la sua versione: cinque uomini, suoi connazionali ma che lo stesso non conoscerebbe, lo avrebbero circondato per poi colpirlo con calci e pugni, poi con una mazzo o qualcos’altro lo avrebbero colpito alla nuca. E poi lo avrebbero rapinato del portafoglio, scappando. I militari stanno indagando sul caso.