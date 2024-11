Trovati 250 grammi di cocaina in un cespuglio: indagano i Carabinieri

Da un cespuglio di San Giorgio su Legnano spuntano 250 grammi di cocaina.

Droga nel cespuglio

I Carabinieri sono arrivati sul posto perchè era stata segnalata una lite. Lungo la strada hanno trovato un uomo, ubriaco. E dal cespuglio in un'aiuola vicina sono stati rinvenuti ben 250 grammi di cocaina. E' quanto accaduto la serata del 30 ottobre 2024 a San Giorgio su Legnano. La pattuglia era arrivata in Piazza Mazzini dopo che una segnalazione al 112 aveva indicato che era in corso una lite tra due uomini. L'unica persona notata dai militari era un uomo, 29 anni, straniero, che aveva bevuto troppo e appariva molto confuso. Poi, a poca distanza, il rinvenimento della droga che aveva un valore pari a 24mila euro.

Le indagini

Ora i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono al lavoro per cercare di capire di chi sia quella droga e come fosse finita in quell'area verde; si sta anche cercando di capire se l'uomo, che è stato denunciato in quanto irregolare sul territorio nazionale, centri qualcosa con quella sostanza e se magari vi sia un'altra persona che è riuscita a fuggire prima dell'arrivo della pattuglia.