Sequestro di tre biciclette e di altri oggetti rubati ritrovati dalla Polizia Locale all'interno di un appartamento Aler occupato ad Abbiategrasso.

Trovate diverse bici rubate all'interno di un appartamento occupato

Nella mattina del 27 marzo 2024 la Polizia Locale di Abbiategrasso, unitamente a personale di ALER ,

interveniva in Via Vivaldi 8 al fine di recuperare un appartamento, di proprietà dell’Azienda

Lombarda per l'Edilizia Residenziale, occupato abusivamente.

All’interno dello stabile, non venivano reperite persone, ma venivano sequestrate una serie di oggetti

di provenienza furtiva e un’ingente somma di denaro, quest’ultima verosimilmente provento di

spaccio.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Come riavere le biciclette rubate

Il tutto veniva sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, venivano rinvenuti quattro velocipedi di marca e modelli diversi, i quali al momento si

trovano ricoverati presso il Comando della Polizia Locale di Abbiategrasso a diposizione

dell’Autorità Giudiziaria.

Chiunque dovesse riconoscere i velocipedi come oggetto di furto ed è in possesso di regolare denuncia

di furto sporta presso un Ufficio di Polizia, può recarsi presso il Comando della Polizia Locale di

Abbiategrasso munito di documenti e copia della denuncia, al fine di presentare successiva istanza di

dissequestro alla Procura di Pavia.

Continua la collaborazione con ALER Milano al fine di riqualificare i quartieri di Edilizia

Residenziale Pubblica.