Continuano le ricerche per ritrovare Achille Carlo Cucchetti scomparso da Inveruno martedì 4 maggio 2024: l'uomo è uscito di casa in bicicletta e da allora non si hanno più sue notizie.

Esce di casa in bici e scompare: appello per ritrovare Achille Cucchetti

Appello disperato del figlio Andrea sui social per ritrovare il padre di cui non ha più notizie da due giorni:

"Purtroppo mio papà Achille Carlo Cucchetti manca da casa di Inveruno da martedì mattina, é uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada - scrive il figlio Andrea - Ho già fatto denuncia ai Carabinieri. Chiunque l'abbia visto mi scriva in privato. Grazie a tutti!"

Chiunque l'abbia visto o pensa di averlo visto può contattare le forze dell'ordine o scrivere su facebook ad Andrea Cucchetti.