«Troppi vandali al parco, servono più controlli»

Vandalismi nell’area verde tra via Bolzano e via Pregnana a Rho. La Lega denuncia la situazione e chiede maggiori controlli e impegno contro il disagio giovanile.

«È con preoccupazione – dichiara Christian Colombo, consigliere comunale della Lega - che abbiamo appreso dai cittadini degli atti vandalici che hanno danneggiato la bellezza e la tranquillità di un parco a pochi metri dall’istituto scolastico tra via Pregnana e via Bolzano. Questi gesti non solo arrecano danni materiali, ma minano anche il senso di comunità e di sicurezza dei nostri concittadini. In vista dell’estate occorre agire con fermezza attraverso il presidio delle Forze dell’Ordine, per far capire che la nostra città non può essere di pochi violenti ma uno spazio aperto a tutto.

È fondamentale – prosegue il consigliere della Lega - che l’impegno di tutti sia rivolto non solo alla punizione dei responsabili, ma anche alla prevenzione di tali comportamenti particolarmente diffusi nel quartiere intorno piazza Marinai d’Italia. In questo contesto e la Lega lo ha ribadito più volte, è prioritario lavorare con i giovani, offrendo loro spazi e opportunità per un coinvolgimento positivo nella vita della comunità, rafforzando gli sforzi per l’educazione e il senso civico, senza giustificare ad ogni costo. Non è il primo parco vandalizzato. Le nostre aree verdi – conclude Colombo - dovrebbero essere luoghi di ritrovo e di svago per tutti, e invitiamo la stessa Amministrazione, in concerto con la vicina scuola Salvo d’Acquisto, a pensare un’iniziativa presso quest’area verde che condanni apertamente gli atti vandalici.»