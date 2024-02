Arci Che Donne, Rho Youmani OdV e Fondazione Libellula unite nel progetto «A tu per tu contro la violenza di genere»

«A tu per tu contro la violenza di genere.» Successo, alla casa delle donne di Passirana di Rho per il primo appuntamento del progetto nato dalla sinergia tra le associazioni Arci Che Donne, Rho Youmani OdV e Fondazione Libellula.

Progetto patrocinato dall’amministrazione comunale cittadina. Il primo incontro formativo ha visto la partecipazione di di diversi insegnanti delle scuole Cannizzaro Rebora e De André, aveva come obiettivo principale quello di avviare una riflessione sulla tematica della violenza di genere e su come riconoscerne i segnali. Presenti all'incontro l'assessore alle pari opportunità Alessandra Borghetti che ha ringraziato per la preziosa opportunità offerta alla comunità e la professoressa Clelia La Palomenta che ha partecipato attivamente al laboratorio proposto. «L' anno scorso in Italia ci sono stati ben 103 femminicidi e quest'anno in meno di due mesi altre 7 donne sono state uccise per mano di un uomo.

È da qui che parte il nostro percorso di lavoro a cui crediamo molto e che ha dato vita al progetto pilota» afferma Paola Cassani referente di Arcichedonne.

Il progetto continuerà con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie

Il progetto continuerà con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie del territorio attraverso uno spettacolo che non è una semplice rappresentazione ma quasi un confronto «a Tu x Tu» tra le attrici e pubblico, che si terrà l' 8 marzo alle 20.30 presso il circolo Arci Adua Via Terrazzano 7. Spettacolo a ingresso libero e gratuito.