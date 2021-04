Troppi assembramenti e parrucchiere aperto: scattano le multe

Troppi assembramenti e un parrucchiere aperto: la Polizia Locale di Cuggiono fa partire diverse multe.

Troppi assembramenti: i controlli della Polizia Locale

Controlli della Polizia Locale per il rispetto della zona rossa, scattano le sanzioni. Troppa gente in giro, assembramenti fuori dai bar e così dopo gli inviti degli agenti a rispettare le norme in vigore sono scattate le multe.

Sanzioni anche al parrucchiere aperto

Gli agenti hanno sanzionato alcune persone che stazionavano fuori dai bar, poi hanno multato altri che passeggiavano in vallata al Ticino e provenivano da altri Comuni. Il comandante Alfonso Munaro ricorda che non ci si può spostare da un Comune all’altro in zona rossa e che occorre l’autocertificazione anche all’interno del paese di residenza.

Nel corso di questi controlli sanzione da 400 euro anche ad un acconciatore e al cliente che in quel momento era all’interno del negozio.