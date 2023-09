Tromba d'aria sul rhodense: albero caduto a scuola e decine di danni sul territorio

Tromba d'aria sul rhodense questo pomeriggio, 22 settembre: decine gli alberi abbattuti dalla furia del vento e molti i disagi causati ai cittadini in particolare a Pregnana dove è stata evacuata una scuola dopo la caduta di un albero.

Tromba d'aria sul rhodense: decine di alberi abbattuti

Una vera e proprio tromba d'aria si è abbattuta poco fa sul rhodense e in particolare a Pregnana milanese con alberi sradicati, vetri rotti, scuole evacuate e auto spostate dalla furia del vento. La tromba d'aria ha percorso buona parte della città passando per la zona di via Po', via Genova, passando per la la scuola e l'oratorio. Decine le case e le ditte che si sono ritrovati con tetti scoperchiati o molto danneggiati.

Un albero è caduto nel giardino posteriore della scuola primaria Manzoni di Pregnana: fortunatamente l'albero è caduto nel prato e non ha colpito l'edificio. In quel momento al suo interno erano presenti i Carabinieri che hanno protetto i bambini e il personale presente scortandoli fuori solo dopo la fine della tempesta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Caduti cartelli e alberi: in via Genova i pompieri sono intervenuti per togliere un albero che ha schiacciato un'auto parcheggiata. Piegato anche un palo della luce. La conta dei danni verrà fatta nelle prossime ore ma sembra sia molto pesante.

La situazione a Rho

La tromba d'aria ha esaurito la sua furia distruttiva in zona via Capuana a Rho portando in città solo molta pioggia e vento, provocando la caduta di diversi alberi e l'allagamento di alcune strade.

Per questo motivo dal Comune chiedono di evitare qualsiasi tipo di spostamento per ragioni di sicurezza.