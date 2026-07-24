Tributi Arese, approvate le tariffe Tari e nuovo PEF

Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Arese ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2026 e il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026-2029. Questo strumento di pianificazione strategica, definito in conformità con le linee guida ARERA, assicura investimenti continui per i prossimi quattro anni.

“Con l’approvazione del PEF e delle nuove tariffe confermiamo il nostro impegno per una città più pulita e servizi efficienti, tutelando al contempo le famiglie e le imprese locali. Grazie a una gestione finanziaria attenta e al consueto sguardo al sociale, puntiamo a garantire stabilità economica e continuità negli investimenti per il futuro di Arese” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora al Bilancio Paola Pandolfi.