Tributi Arese, approvate le tariffe Tari e nuovo PEF

Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Arese ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2026 e il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026-2029. Questo strumento di pianificazione strategica, definito in conformità con le linee guida ARERA, assicura investimenti continui per i prossimi quattro anni.
Dichiarazioni dell’Amministrazione
“Con l’approvazione del PEF e delle nuove tariffe confermiamo il nostro impegno per una città più pulita e servizi efficienti, tutelando al contempo le famiglie e le imprese locali. Grazie a una gestione finanziaria attenta e al consueto sguardo al sociale, puntiamo a garantire stabilità economica e continuità negli investimenti per il futuro di Arese” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora al Bilancio Paola Pandolfi.
Tariffe e modalità di pagamento
Le tariffe per l’annualità 2026 sono state determinate mantenendo fissi i coefficienti e i parametri di competenza del Comune come per gli anni precedenti.
Ai sensi del nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (approvato dal Consiglio comunale lo scorso maggio), il pagamento della TARI per l’anno 2026 avviene con l’emissione di una rata di acconto di importo pari al 60% del dovuto annuo calcolato sulla base delle tariffe e delle eventuali agevolazioni approvate per l’anno precedente con scadenza 30 giugno 2026 e l’emissione di una rata a saldo con scadenza 16 dicembre.
Cosa succede nel 2026
Gestore: dal 01/07/2026 al 30/06/2039 il servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel territorio del Comune di Arese è in gestione alla società Aemme Linea Ambiente s.r.l., società partecipata da CAP Holding s.p.a.
Agevolazioni confermate: mantenute le esenzioni per le fasce a basso reddito (ISEE), ovvero esenzione totale per ISEE fino a 10.000 euro ed esenzione parziale per ISEE fino a 15.600 con sconto di 50 euro per il primo componente della famiglia, più 30 euro per ogni componente ulteriore. Confermate anche le riduzioni per gli Enti del Terzo Settore.
Importanza della raccolta differenziata
Differenziare correttamente non è solo un dovere civico, ma il modo più efficace per contenere i costi del servizio a beneficio di tutta la comunità.
Informazioni e contatti
Per consultare il dettaglio delle tariffe, le scadenze e la modulistica per le agevolazioni, visita il sito del gestore: https://www.aemmelineaambiente.it/comuni/arese-tributi/tari-tassa-sui-rifiuti
Chi non ha ricevuto la rata di acconto (scadenza giugno 2026) può scrivere a: tributi@aemmelineaambiente.it
In tal caso, sarà possibile effettuare il versamento entro 15 giorni dal ricevimento senza l’applicazione di nessuna maggiorazione.