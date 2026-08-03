Trentunenne arrestato in centro: era ricercato dalla Spagna per violenza sessuale su minore

Era ricercato dalle autorità spagnole per scontare una condanna definitiva a 8 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di un minore.

Arrestato in città un uomo ricercato per violenza sessuale su un minore

È stato rintracciato e arrestato a Legnano dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio. L’operazione è stata eseguita nella giornata di venerdì 31 luglio, quando gli agenti del Commissariato di Legnano hanno fermato in centro città un cittadino marocchino di 31 anni. L’uomo era privo di documenti d’identità ed è stato accompagnato negli uffici di via Gilardelli per gli accertamenti.

L’identificazione del 31enne

Le procedure di identificazione, effettuate attraverso il fotosegnalamento e le verifiche incrociate nelle banche dati delle forze di polizia, hanno consentito di accertare la reale identità del 31enne e di verificare l’esistenza di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola. Il provvedimento era stato emesso in seguito a una condanna definitiva per violenza sessuale ai danni di un minore, reato commesso in Spagna.

A disposizione dell’autorità giudiziaria

Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria italiana per l’avvio delle procedure previste dalla normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale, in vista della consegna alle autorità spagnole.