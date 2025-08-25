l'intervento dei carabinieri

Denunciato per ricettazione e guida senza patente. Nei guai è finito un 38enne, albanese, di Castellanza fermato dai Carabinieri a Parabiago.

Trentottenne in giro con un'auto rubata: fermato e denunciato

L’uomo era al volante di un’auto, una Twingo vecchio modello, quando stava percorrendo le strade cittadine. I militari, da un rapido controllo, si sono accorti che la vettura era rubata. Così ne è nato un breve inseguimento. Il 38enne è stato bloccato e denunciato.