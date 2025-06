Trentenne irregolare accusato di furto con destrezza: dovrà stare alla larga dalla stazione

Allontanamento dalla zona della stazione per un tunisino 30enne irregolare bloccato nella prima serata di ieri, lunedì 9 giugno, dalla Polizia Locale in piazza Butti.

Allontanamento dalla stazione per un irregolare accusato di furto

Una pattuglia del Comando cittadino, impegnata nella zona della stazione nei servizi di presidio del territorio, è intervenuta a seguito delle urla sentite in Piazza Butti. A causarle una lite fra due uomini tunisini, uno dei quali ha accusato l’altro di avergli sottratto soldi (50 euro) dalla tasca. A seguito delle verifiche degli operatori l’uomo accusato del furto è risultato irregolare sul territorio nazionale; la persona era già stato espulsa dall’Italia e arrestata nel marzo di quest’anno per rientro irregolare. La persona, in stato di ubriachezza, è ben conosciuta e attenzionata dalla Polizia Locale e frequenta abitualmente la zona della stazione.

Ora si attende che la Questura emetta il Daspo a carico del 30enne

L’uomo è stato accompagnato al Comando, fotosegnalato, denunciato per furto con destrezza e colpito da provvedimento di allontanamento dalla zona della stazione ferroviaria. Il provvedimento di allontanamento dal luogo è preordinato all’applicazione del Daspo, che spetta alla Questura.