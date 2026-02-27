Intervenuti sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia ferroviaria

Intorno alle 13.30 di oggi, 27 febbraio 2026, un uomo è stato schiacciato da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Mazzini ad Abbiategrasso.

Trentenne finisce sotto il treno: trasportato in ospedale in elisoccorso

Treno bloccato lungo i binari all’altezza della stazione ferroviaria di Abbiategrasso dopo che è stato investito un uomo all’latezza del passaggio a livello non lontano dal centro della città. Intervenuti sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia ferroviaria.

Sul treno sono presenti ancora circa 130 persone che non sono state ancora fatte scendere in attesa del nulla osta che dovrà arrivare dalla Polizia Ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso, con la presenza di un mezzo speciale della sede centrale di via Messina a Milano.

Da poco è decollato l’elisoccorso dopo le prime cure all’uomo portate sul posto.