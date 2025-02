Trenta sacchi neri buttati per strada: famiglia multata

Trenta sacchi di pattumiera abbandonati in strada. Rintracciati e multati dalla Polizia Locale.

Sacchi neri

Il Comando di Polizia Locale della Città di Garbagnate Milanese guidata dal nuovo comandante Luca Leone a seguito di una rapida indagine, ha multato una famiglia garbagnatese per abbandono ed errato conferimento dei rifiuti (accumulo lungo la strada di oltre 30 sacchi neri

ed elettrodomestici).

Polizia Locale Garbagnate

Il Codice della Strada prevede una sanzione fino a 866 euro, ed il ripristino dei luoghi. Dall'amministrazione comunale, l'occasione è buona per ricordare a tutti i cittadini garbagnatesi l’importanza di praticare correttamente la raccolta differenziata, seguendo il calendario delle varie zone, e di fare ricorso alla Piattaforma Ecologica. Per qualsiasi chiarimento, il Servizio Ambiente è a disposizione. Informazioni utili e modalità per entrare in contatto sono disponibili a questo link: https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/servizio/raccolta-differenziata-e-ritiro-a-domicilio-rifiuti-ingombranti/