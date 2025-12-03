Trenta chili di droga nascosti in auto: arrestate due persone

Fermati, controllati e sottoposti a perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 30 kg di hashish

Nella serata dell’1 dicembre, ad Arese, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in concorso, un 52enne italiano, censurato ed un 46enne marocchino, anch’egli censurato.

I Carabinieri, nel tardo pomeriggio, mentre transitavano in via Sivocci ad Arese, all’interno di un parcheggio pubblico hanno notato i due che, con fare sospetto, stavano spostando un sacchetto dal bagagliaio dell’auto del 46enne al bagagliaio dell’altra auto. Fermati, controllati e sottoposti a perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 30 kg di hashish, suddivisa in 60 panetti da 500 grammi ciascuno e la somma contante di 2.150 euro.