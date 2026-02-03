Trenta auto vandalizzate in strada: fermati due ragazzini di 11 anni

La Polizia Locale di Pogliano ha individuato due ragazzini di 11 anni come autori dei vandalismi che hanno colpito nei giorni scorsi trenta auto a Pogliano Milanese.

Trenta auto danneggiate in strada: fermati due ragazzini di 11 anni

Domenica pomeriggio numerosi residenti di Pogliano trovato macchine rigate con svastiche e falli disegnati. Diverse persone si sono preoccupate pensando a gruppi organizzati. Il comando di Polizia locale di Pogliano Nerviano, agli ordini del comandante Stefano Palmeri, ha subito avviato le indagini: sono circa 30 le auto colpite, ma non è ancora possibile quantificare esattamente in quanto ogni giorno ci sono nuove persone che fanno denuncia. Ci sono famiglie anche con quattro auto danneggiate.

Grazie alle indagini serrate in meno di 24 ore grazie alle telecamere la polizia locale ha incastrato gli autori: due ragazzini di 11 anni di Pogliano e Vanzago di buona famiglia. Convocati al comando con le famiglie. Il procedimento è in mano al tribunale dei minori e le famiglie dovranno risarcire i danni, che ammontano a migliaia di euro.

Le vie interessate dai vandalismi sono Bellini, Croce, San Pio, Mozart, Verdi e parcheggio Rsa Zafiro.

Il commento del sindaco Carmine Lavagna