«Tre Varianti al Pgt che devono fare riflettere»

«Tre Varianti al Pgt che devono far riflettere in quanto a Rho si rischia un nuovo consumo di suolo e siamo già al 52%». Usa queste parole Massimo Giordano che con il gruppo di Unione Popolare nelle prossime ore effettuerà un volantinaggio nel centro cittadino sulle Varianti al Pgt, in modo particolare nella zona di corso Europa.

Volantinaggio del gruppo di Unione Popolare sulla zona di corso Europa

«Il Pgt di Rho consente lungo corso Europa la realizzazione di tre imponenti interventi immobiliari che andranno inevitabilmente ad impattare nelle zone adiacenti - afferma Giordano - Nell’area ex Cmr potranno essere realizzati fino a 46mila metri quadrati di residenziale. Praticamente 575 appartamenti da 80 metri quadrati Come dire altri quattro condomini della vicina Via Capuana. Ma non solo, nell’area Citterio sono consentiti 32mila metri quadrati di abitazioni, ovvero 400 appartamenti da 80 metri quadrati che potranno svilupparsi sino a 47 metri di altezza. Una torre appena più bassa della cupola del Santuario. Ultimo progetto quello per l’area ex Pagani nella zona del Pasquè dove sono stati autorizzati altri 8mila metri quadrati quindi 100 appartamenti da 80 metri più l’immancabile supermercato».

Volantino che non parla solo di corso Europa, ma anche di altre aree. «Nell’attuale Piano di Governo del Territorio ci sono almeno altre venti aree destinate a progetti residenziali, di logistica e grande distribuzione - ha chiosato il rappresentante di Unione Popolare - Noi siamo per premiare la rinuncia a sfruttare parte delle pavimentazioni esistenti in queste aree. Siamo per subordinare ogni intervento all’inviolabilità delle piante già presenti. Siamo per destinare queste aree all’uso pubblico senza aumentare le cubature. Siamo per collegare ogni intervento edificatorio alle politiche di emergenza abitativa e ambientale. Siamo contro il consumo di suolo che a Rho è già al 52% del territorio comunale.