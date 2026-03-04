Nella mattinata di martedì 3 marzo 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 41enne legnanese, indagato per reati di rapina in concorso.

Tre rapine in poche ore ai danni di supermercati: arrestato un 41enne

L’uomo è ritenuto fortemente indiziato di essere il responsabile di due tentate rapine commesse ai danni di due supermercati, rispettivamente di Parabiago e Canegrate, e una rapina consumata ai danni di un altro supermercato di Legnano, verificatesi tutte in rapida sequenza nel pomeriggio dello scorso 28 agosto. Nell’occasione, due uomini armati di coltello e una pistola risultata poi essere giocattolo, dopo aver fatto irruzione nei due supermercati di Parabiago e Canegrate, minacciando le cassiere senza riuscire a impossessarsi del denaro perché messi in fuga, portavano a termine il loro progetto criminale nella terza rapina commessa ai danni del supermercato di Legnano, asportando la somma di euro 400 circa.

Nell’attività d’indagine, condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Legnano, sono risultate determinanti le analisi dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze di alcune persone e le attività intercettive. Il tutto veniva poi avallato dall’esito delle perquisizioni eseguite nel mese di dicembre, a seguito delle quali venivano rinvenuti alcuni capi di abbigliamento utilizzati durante le rapine e una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Il 41enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio.