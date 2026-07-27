Tre patenti ritirate, due auto sequestrate e due denunce

Due denunce, tre patenti ritirate e due auto sequestrate a Legnano.

Sessanta veicoli controllati

È il bilancio del servizio “mini Smart” svolto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio dalla Polizia Locale cittadina insieme ai comandi dei comuni dell’Asse del Sempione, nell’ambito delle attività straordinarie di controllo della circolazione finanziate da Regione Lombardia. Il Comando di corso Magenta ha partecipato al servizio con sei operatori, che nel corso della notte hanno controllato 60 veicoli e identificato 61 persone. Complessivamente sono stati elevati 30 verbali per violazioni al Codice della strada.

Due denunce e tre patenti ritirate

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato due veicoli perché privi della copertura assicurativa e hanno ritirato tre patenti. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati inoltre rilevati due incidenti stradali.

Sanzioni anche per droga a uso personale

L’attività della Polizia Locale ha portato anche alla sanzione di due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale.

I controlli proseguiranno fino a settembre

I servizi “mini-smart”, finanziati da Regione Lombardia, sono iniziati nel mese di maggio e proseguiranno fino a settembre, coinvolgendo i comandi di Polizia Locale dei Comuni dell’Asse del Sempione con controlli straordinari sulla sicurezza stradale.