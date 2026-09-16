Tre medici dell’ospedale indagati per la morte della bimba di 2 anni

I Nas consegnano la cartella clinica alla Procura di Milano che indaga tre medici dell’ospedale di Rho facenti parte dell’Asst Rhodense per la morte della piccola Anastasia di 2 anni avvenuta nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana in un letto del reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano dove era stata portata dal pronto soccorso di Rho

Domani alle 10.30 l’autopsia sul corpo della piccola all’istituto di medicina legale di Milano

Si terrà domani mattina, giovedì alle 10.30 all’istituto di medicina legale di Milano l’autopsia sul corpicino di Anastasia. Dopo l’autopsia il corpo sarà riconsegnato alla famiglia per i funerali oppure la Procura deciderà se fare ulteriori esami sulla salma della piccola

In pronto soccorso su indicazione del pediatra di base per l’addome irritato

La piccola era arrivata al nosocomio milanese poche ore prima, proveniente dal pronto soccorso dell’ospedale di Rho dove si era presentata nel pomeriggio, insieme ai nonni, su indicazione del pediatra di base a causa di un addome irritato. La piccola non aveva dolori ed era in buone condizioni fisiche a tal punto da mettersi a giocare in attesa di essere visitata.

“Hanno iniziato le cure, dopo la flebo è andata in arresto cardiaco”

Ci hanno detto che c’erano delle feci nell’addome – ha raccontato il nonno – Hanno iniziato le cure e una ventina di minuti dopo la piccola ha iniziato a essere debole. Mia moglie ha chiamato i medici che hanno attaccato una flebo».

Passati dieci minuti la situazione si è però complicata. “Il cuore della piccola non batteva più, i medici l’hanno rianimata e poi di corsa al Buzzi dove è morta poche ore dopo”

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della piccola Anastasia

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della piccola Anastasia e anche Regione Lombardia vuole vederci chiaro e ha istituito una commissione per verificare le procedure adottate dai medici dell’ospedale di Circolo di Rho, dove tutto è iniziato, e del nosocomio Buzzi di Milano dove la piccola è morta.

Gli accertamenti sono stati delegati ai carabinieri del Nas, che hanno sequestrato la cartella clinica della bambina

Gli accertamenti sono stati delegati ai carabinieri del Nas, che hanno sequestrato la cartella clinica della bambina e l’hanno depositata in Procura. Procura di Milano che ha emesso nella mattinata di oggi tre avvisi di garanzia per altrettanti medici dell’ospedale di Rho che si sono occupati della piccola