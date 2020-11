Tre incidenti, giovani feriti SIRENE DI NOTTE

Tre incidenti tra la serata e la notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre nell’Ovest Milano, coinvolti dei giovani, due dei quali sono finiti in ospedale.

Ribaltamento a Robecco

Attorno alle 20.20, un ragazzo di 21 anni si è cappottato a bordo della sua auto lungo la via Dante Alighieri a Robecco. Sul posto, in codice rosso, ambulanza e automedica, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Il giovane se l’è cavata solo con ferite lievi ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Magenta.

Cade dalla moto a Bareggio

Attorno alle 21.30, un 22enne è caduto dalla moto in piazza Cavour a Bareggio. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra e portato all’ospedale di Magenta in condizioni non gravi.

Incidente a Busto Garolfo

Avrebbe fatto tutto da solo un 22enne protagonista di un incidente in via Deledda a Busto Garolfo poco prima delle 22. Sul posto ambulanza e automedica, ma il giovane ha rifiutato il trasferimento in ospedale.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE