A metà luglio apre il punto prestiti della biblioteca

Dal 14 luglio apre il “Punto prestito” della biblioteca presso il centro polifunzionale di Bareggio.

Nei giorni scorsi in Giunta è stata approvata la delibera al fine di garantire il servizio per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Casanova, sede della biblioteca e di alcuni uffici comunali. A breve verranno comunicati gli orari di apertura.

“In questi giorni stiamo ultimando il trasloco in vista dell’inizio dei lavori, dopodiché si provvederà ad allestire il centro polifunzionale dotandolo della strumentazione necessaria all’attivazione del punto prestito – spiega il sindaco Linda Colombo -. Abbiamo scelto questo edificio per la sua centralità, per la possibilità di avere orari di apertura al pubblico diversificati nonché di garantire spazi anche per gli studenti”.