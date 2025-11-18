Tre feriti nello scontro tra due auto e un furgone

Tanta paura questa mattina, martedì 18 novembre 2025, nelle campagne del milanese per l’esattezza a Ozzero all’altezza di Cascina Bugo

Coinvolti tre veicoli

Da una prima ricostruzione dei fatti si è trattato di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, un furgone e due autovetture che in quel momento circolavano sulla strada.

I tre conducenti in ospedale

Erano da poco passate le 9, quando nel forte impatto tra i mezzi sono rimaste coinvolte tre persone. Sul luogo dell’incidente per assistere i feriti Areu ha inviato due ambulanze un automedica e l’elisoccorso, supportati dai Carabinieri di Abbiategrasso che hanno effettuato i rilievi del sinistro per far luce sulla dinamica e un Aps dei vigili del fuoco di Milano via Sardegna.

Stabilizzati sul posto una donna di 28 anani, conducente di una delle auto, ha subito un trauma cranico e al volto, è stata trasportata in codice giallo al San Matteo di Pavia con elisoccorso; una 50enne conducente dell’altra auto in giallo al San Carlo di Milano per trauma schiena e arto superiore, il conducente del furgone, un uomo di 48 anni, con traumi non evidenti è stato mandato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo.