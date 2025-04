Tre denunciate per i furti nei supermercati

Serie di furti nei supermercati dell’ex statale 11, individuate e denunciate tre donne.

Furti nei supermercati

Negli scorsi giorni una serie di furti ha colpito i supermercati su via Milano a Cornaredo.

Le segnalazioni e le denunce sono infine giunte sul tavolo delle forze dell’ordine cornaredesi. La questione è stata presa in mano dagli agenti della Polizia locale di Cornaredo.

Tre donne denunciate

La squadra guidata dal comandante Domenico Giardino dopo una rapide indagine è riuscita a risalire agli autori dei furti avvenuti al Lidl.

Tre le persone ritenute responsabili dei furti nel supermercato di via Marconi. Si tratta di tre donne di nazionalità peruviana, una di esse irregolare sul territorio nazionale. Per tutte e tre, invece, una lunga serie di precedenti per lo stesso tipo di reato.

Indagini in corso

Sarebbero altri invece gli autori dei furti avvenuti nel vicino supermercato Bennet, per i quali invece le ricerche sono ancora in corso.

Si tratta dell’ennesimo risultato raccolto dal comando di Polizia locale cittadino, i cui controlli, in particolare sulla principale arteria stradale, con l’ausilio anche dei sistemi di rilevazione delle targhe, permettono di intercettare auto in transito sul territorio comunale prive di assicurazione, oggetto di furto e in mano a personaggi poco raccomandabili.