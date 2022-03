Tre auto in fiamme, serata di paura

CUGGIONO

E' successo nelle vie Battisti e Garibaldi, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e quelli di Legnano

Tre vetture distrutte dalle fiamme a Cuggiono; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Tre auto a fuoco

Le fiamme hanno divorato ben tre auto. E' quanto successo la sera di ieri a Cuggiono. Erano circa le 21.15 quando i residenti hanno sentito numerose sirene. Erano pompieri e Forze dell'ordine che si stavano arrivando in paese dove erano segnalati per tre incendi ai danni di altrettante vetture. Vetture che si trovavano una in via Battisti, una in via Volta e la terza in via Garibaldi.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme a quelli di Legnano: loro ad aver iniziato e poi terminato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area; presente anche un'ambulanza del 118 in quanto pareva che all'interno delle vetture potesse esserci qualcuno (invece non vi era nessuno). Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno indagando sulle cause.