Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte

Auto in fiamme nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio a Legnano.

Tre auto distrutte da un rogo in via delle Betulle a Mazzafame

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte in via delle Betulle, nel quartiere Mazzafame. I residenti, allarmati dalle lingue di fuoco e dagli scoppi, hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Tre le vetture distrutte dalle fiamme: erano tutte parcheggiate a bordo strada.

Il sospetto che ad agire sia stato il piromane di Busto Arsizio

Molti hanno associato l'episodio a quanto avvenuto a Busto Arsizio nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, quando otto auto e un furgone, parcheggiati in tre diversi punti a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro, sono state date alle fiamme da un piromane (al quale la Polizia sta dando la caccia), ipotizzando che dietro il rogo di stanotte a Mazzafame potesse nascondersi la medesima mano oppure che si sia trattato del gesto di un emulatore del piromane bustocco. Stando ai primi riscontri dei Vigili del fuoco, tuttavia, sembra che non si sia trattato di un incendio doloso.