Omicidio di Carol Maltesi: ergastolo per Davide Fontana

Condannato all'ergastolo in appello Davide Fontana, reo confesso dell'omicidio della 26enne di Rescaldina, Carol Maltesi.

Omicidio Carol Maltesi: ergastolo per Davide Fontana

La 26enne di Rescaldina era stata brutalmente uccisa nel suo appartamento di via Melzi. A confessare l'omicidio e ad essere stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere c'è Davide Fontana, 44enne, amico ed ex fidanzato della giovane che abitava nella stessa corte. Ora la palla è passato all'Appello: prima seduta in programma oggi, la mattina di mercoledì 21 febbraio 2024 nel Tribunale di Milano.

Ribaltata la sentenza di primo grado

Come detto, Fontana (che ha chiesto e ottenuto di godere della giustizia riparativa - nuovo provvedimento previsto nella Riforma Cartabia per "riparare" al reato commesso) in primo grado, aveva ricevuto la condanna a 30 anni di carcere: la corte aveva escluso le aggravanti della premeditazione, delle sevizie e dei futili e abietti motivi (che avrebbero invece portato all'ergastolo), ritenute sussistenti le aggravanti della minorata difesa della vittima e la relazione affettiva tra i due. L'accusa chiedeva invece che vengano riconosciute tutte le aggravanti, ribadendo la richiesta già fatta in primo grado: l'ergastolo. Richiesta ricevuta in secondo grado