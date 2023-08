Travolto da un treno: la vittima è un 27enne che camminava lungo la massicciata

E' un 27enne l'uomo che ieri, 17 agosto, è stato travolto da un treno in transito a Legnano: l'uomo di origine sudamericana non avrebbe sentito arrivare il convoglio.

Investito da un treno: si tratta di un 27enne

Edward Kris Yarasca Payano, questo il nome del sudamericano, che risiedeva in un Comune del Legnanese, che è stato investito da un treno. Sembrerebbe che stesse camminando lungo la massicciata e che non si è accorto in tempo dell'arrivo del treno diretto a Milano. L'impatto sembrerebbe avvenuto all'altezza di Castellanza ma il convoglio si è poi fermato in via Plinio a Legnano.

Secondo le prime ricostruzioni non sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario ma di un errore fatale. Non è stato facile risalire all'identità del 27enne in quanto il corpo è rimasto dilaniato dall'impatto.