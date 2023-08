30enne investito da un treno: camminava sui binari

Un uomo di 30 anni è stato investito e ucciso da un treno ieri sera, 16 agosto, a Legnano nei pressi di via Plinio. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

30enne investito e ucciso da un treno

Un 30enne è morto investito da un treno a Legnano. È successo ieri sera, mercoledì 16 agosto 2023, intorno alle 22.30. L'allarme è scattato quando il macchinista di un regionale diretto a Milano Centrale si è trovato davanti un uomo sui binari all'altezza di via Plinio. Impossibile evitare l'impatto, che non ha lasciato scampo alla vittima.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi con il supporto di quelli di Milano, la Polizia ferroviaria, la Polizia di stato e la Polizia Locale, oltre a un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e all'automedica. La circolazione ferroviaria è stata bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di recupero del corpo.

Intorno all'1 i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio e condotti a Milano in taxi.