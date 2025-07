Trattore si ribalta e finisce nel fossato, agricoltore estratto dai pompieri. Atterra anche l'elisoccorso

NELLA ZONA DEL PONTE

E' quanto successo questo pomeriggio nella zona del ponte, tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Sul posto anche il 118

Si ribalta col trattore e finisce nel fossato, paura a Turbigo. Arriva anche l'elisoccorso.

Dramma sfiorato a Turbigo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio 2025, si è verificato un incidente nella zona del ponte verso Galliate. Un trattore, con a bordo il suo conducente, si è ribaltato, finendo in un fossato. Subito alcuni passanti hanno lanciato l'allarme

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme a loro anche l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, atterrato poco distante. I pompieri si sono messi subito al lavoro, riuscendo ad estrarre in poco tempo l'agricoltore, che era rimasto incastrato nel mezzo agricolo. Poi è stato portato in ospedale, con l'elisoccorso.