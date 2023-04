Trattore in fiamme, contadino si salva appena in tempo

Trattore in fiamme a Robecchetto con Induno.

Trattore in fiamme, attimi di paura

Il contadino si trovava sul suo trattore, a un certo punto dal mezzo hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme. Grande paura nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile 2023, nelle campagne di Robecchetto con Induno. E' qui che intorno alle 11, su un terreno agricolo di via Pertini, un trattore ha preso fuoco. Il conducente è stato abilissimo nel riuscire a scendere appena in tempo, prima che le fiamme avvolgessero tutto il mezzo agricolo. Mezzo che è stato distrutto dalle fiamme. L'incendio, per cause ancora da accertare, ha prodotto un'alta colonna di fumo che è stata vista fin da Castano Primo e Turbigo.

L'intervento

Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, con un loro mezzo, così come due mezzi Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. I pompieri si sono subito dati da fare riuscendo a sedare le fiamme in poco tempo. Illeso, come detto, l'agricoltore che si trovava a bordo e che si è messo in salvo.