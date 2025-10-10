Trasportava 1.400 litri di gasolio senza gli appositi accorgimenti di sicurezza: fermata dalla Polizia Locale

Nei confronti della conducente gli agenti si sono attivati immediatamente con la sospensione della carta di circolazione e della patente

Un normale servizio di controllo alla circolazione stradale e la scoperta. Una donna, che trasportava 1.400 litri di gasolio senza gli appositi accorgimenti di sicurezza, è stata fermata dalla Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo.

La vicenda

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando il personale del Comando unico impegnato in un’attività di accertamento lungo una delle principali arterie viabilistiche del paese, ha fatto accostare un furgone e, una volta, aperto il portellone posteriore, all’interno ha trovato un contenitore di plastica contenente 1.400 litri di gasolio, trasportato senza i necessari e fondamentali accorgimenti di sicurezza (tra cui ad esempio le apposite indicazioni per informare sul trasporto e del pericolo e delle conseguenze in caso di un eventuale incidente, quali rischio di incendio, esplosione, eccetera, oltre anche alla mancanza a bordo di un estintore).

Le misure

Nei confronti della conducente, che faceva riferimento a una società a conduzione familiare, gli agenti si sono attivati immediatamente con la sospensione della carta di circolazione e della patente (da due a sei mesi, la decisione adesso spetterà al Prefetto), oltre a effettuare le specifiche segnalazioni alle autorità competenti e alla Guardia di Finanza e a mettere in sicurezza il mezzo.