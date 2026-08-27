Trapianto di organi salva la vita a sei persone

Nei giorni scorsi l’ASST Rhodense è stata teatro di una complessa e straordinaria operazione di donazione multipla di organi e tessuti, resa possibile dalla generosità di un giovane poco più che ventenne.

Dalla tragedia alla speranza

Il ragazzo era giunto al Pronto Soccorso in condizioni critiche e nonostante il tempestivo ricovero e i disperati tentativi di cura messi in campo dal reparto di Terapia Intensiva non c’è stato niente da fare. Il ragazzo in vita aveva espresso la propria volontà in favore della donazione. Una scelta di grande coraggio e civiltà che, nel momento di più profondo dolore, è stata pienamente sostenuta e confermata dalla sua famiglia. La procedura ha richiesto una sincronizzazione logistica e sanitaria senza precedenti.

Intervento a Rho

L’intervento è durato ininterrottamente dalle 8:30 del mattino fino alla mezzanotte, coordinato dal Centro Regionale Prelievi (CRP) e dal Nord Italia Transplant (NIT), mobilitando équipe chirurgiche dal Policlinico, dall’ospedale Niguarda, dal Gaetano Pini e dal Centro Cardiologico Monzino oltre che dall’ISMET di Palermo e dagli ospedali di Bergamo e Pavia.

Grazie alla perfetta riuscita dell’intervento, il prelievo ha riguardato un numero elevato di organi e componenti, è stato possibile fornire una seconda possibilità a numerosi pazienti in attesa.

Sei pazienti

“Un evento tragico trasformato in una straordinaria testimonianza di civiltà – dichiara il direttore generale dell’ASST Rhodense, Marco Bosio – Resa possibile grazie, al grande gesto di altruismo del donatore, e poi alla professionalità e alla profonda umanità di tutto il personale sanitario coinvolto, a cui va il mio personale riconoscimento. “

Congratulazioni per il lavoro svolto e ringraziamento sono arrivati anche dal Coordinamento Regionale di Procurement di AREU: “Il vostro lavoro ha dato speranza di vita a 6 pazienti e migliorato la qualità della vita di più di 10 persone. Tutto questo ha visto l’impegno di tutto il presidio ospedaliero di Rho ed il supporto dei servizi di Garbagnate, ma è servito a offrire speranza di vita in un momento tragico”.