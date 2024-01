Tragica valanga in Val Formazza: "Aiutateci a trovare il cane di Vanessa"

Un appello accorato per ritrovare Eos, il cane di Vanessa Gatti, la 30enne di Origgio che ieri, domenica 7 gennaio, è stata travolta e uccisa da una valanga insieme al compagno Roberto Biancon, 53enne di Parabiago residente ad Arluno.

Valanga in Val Formazza, si cerca il cane della giovane morta col compagno

A lanciarlo è Manuela Paradisi, una cara amica di Vanessa, con la quale condivideva la passione per la montagna e quella per i cani. E' lei a confermare che ieri, ad accompagnare Vanessa e Roberto durante l'escursione con le ciaspole che si è rivelata fatale, c'era anche Eos.

La giovane spiega:

"Le speranze di ritrovarla viva sono poche, ma stiamo facendo tutto il possibile e confidiamo che possa succedere un miracolo".

Le condizioni sul posto sono proibitive, visto il pericolo di ulteriori distacchi

Purtroppo al momento, nel punto in cui si è verificata la tragedia, le condizioni sono tali da rendere impossibili le ricerche. Nella mattinata di oggi, i tecnici del Soccorso alpino hanno effettuato un sopralluogo sulla valanga e hanno appurato che c'è pericolo di ulteriori distacchi. La speranza di Manuela è che il cane sia riuscito a sfuggire alla valanga: nel caso potrebbe essere ancora nei dintorni o essersi avvicinato a rifugi, case o al paese.

"E' diffidente, quindi se la avvistate non cercate di prenderla ma chiamatemi"

Questo l'appello che la giovane sta facendo girare sui social:

"Lei è Eos, femmina di 4 anni, taglia grande. Pelo raso color beige. È scomparsa da domenica 7 gennaio 2024 in Val Formazza (Verbania/Cusio/Ossola) zona Lago del Toggia dove si è staccata la valanga che ha ucciso i due escursionisti. La ragazza era la sua proprietaria. Abbiamo speranza che Eos possa essere viva. Indossa una pettorina ad H arancione e un collare gps con la fibbia gialla e una lunga antenna. E' diffidente, quindi non cercate di prenderla, ma in caso di avvistamento contattatemi al 346.0920032. Manuela".