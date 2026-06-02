Tragedia sulla Sp31 bis, la vittima è Gianluca Pisu

Abitava a Ossona il motociclista morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno, lungo la Sp31 bis, nel tratto al confine tra il Saronnese, il Comasco e la Brianza. Si tratta di Gianluca Pisu, 52 anni, rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo le 14.30 lungo la tangenzialina tra Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

Ossona piange Gianluca Pisu, morto in moto sulla Sp31 bis

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada provinciale in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Immediata la richiesta di soccorso e l’attivazione della macchina dell’emergenza. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso decollato da Milano, atterrato nei pressi del supermercato U2. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e gli agenti della Polizia Locale di Saronno.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. Spetterà ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato la caduta. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, la Sp31 bis è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nella zona.