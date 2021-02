Tragedia sulla ex Statale 11, morta la donna coinvolta nell’incidente

Tragedia sulla ex Statale 11, morta una delle tre persone coinvolte.

Tragedia sulla ex Statale 11, l’epilogo peggiore

Si tratta di V.S., la 73enne corbettese che era alla guida dell’utilitaria, una Toyota Aygo. Nel violento scontro con la Mercedes C220 avvenuto poco dopo le 15.20 di ieri, sabato 27 febbraio 2021, all’altezza dell’incrocio con via Ippolito Nievo (dove sorgono l’Esselunga e Autotorino), la donna ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è andata in arresto cardiaco. I soccorritori della Croce Bianca di Magenta e dell’équipe sanitaria dell’elisoccorso hanno cercato in tutti i modi di salvarla, proseguendo le manovre rianimatorie fino all’arrivo al Pronto soccorso del Fornaroli di Magenta, ma non c’è stato nulla da fare. I medici ospedalieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I ragazzi in ospedale in codice giallo

Soccorsi anche i due occupanti della Mercedes, un ragazzo e una ragazza di 24 e 22 anni (T.A.L. e B.S.M. rispettivamente le loro iniziali), accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho in codice giallo.

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Ai primi il compito di mettere in sicurezza l’area, mentre i secondi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, oltre a gestire la viabilità. Le auto incidentate sono state rimosse verso le 18.