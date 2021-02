Grave incidente stradale, coinvolte tre persone

Grave incidente stradale a Corbetta.

Grave incidente all’incrocio tra via Nievo e l’ex Statale 11

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15.20 di oggi, sabato 27 febbraio 2021, in via Ippolito Nievo all’altezza dell’incrocio con l’ex Statale 11 (dove sorgono l’Esselunga e Autotorino). Due i mezzi coinvolti e tre le persone ferite, tutte donne, di 22, 24 e 73 anni. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze della Croce bianca di Magenta e l’elisoccorso in arrivo da Como. Allertati anche la Polizia Locale i Vigili del fuoco.

Una donna ricoverata in codice rosso

La paziente più grave è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice rosso, attribuito alle persone in pericolo di vita che hanno bisogno di un intervento immediato e hanno quindi la precedenza assoluta nell’accesso alle cure. Un’altra è stata invece soccorsa in codice giallo.