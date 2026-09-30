Tragedia sul lavoro a Robecco: precipita da un sottotetto, muore operaio di 48 anni

L'uomo stava svuotando il solaio di un edificio, quando sarebbe precipitato da un'altezza di 8 metri. Vani purtroppo i soccorsi giunti sul posto

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre a Robecco sul Naviglio, dove un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un sottotetto di piazza Garibaldi, nella frazione di Casterno.

L’intervento in codice rosso

L’allarme è scattato in codice rosso attorno alle 10.30, quando per cause ancora al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa 8 metri mentre stava svuotando il solaio di un edificio rurale. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’autoinfermieristica e un’ambulanza, insieme ai Vigili del fuoco, con mezzi da Legnano e Abbiategrasso, oltre che i Carabinieri e la Polizia Locale.

Per il 48enne, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Illeso invece l’altro operaio che stava lavorando insieme a lui.

Le verifiche per chiarire la dinamica

Come detto, la dinamica dell’incidente purtroppo non è ancora nota. Sono ora in corso gli accertamenti da parte di Carabinieri e Locale, per ricostruire la dinamica dell’infortunio e chiarire le circostanze della caduta.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area